شكرا لقرائتكم فيلايني يجتاز الكشف الطبي في شاندونغ الصيني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توصل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي لاتفاق مع شاندونغ لونينغ الصيني بشأن انتقال لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني، الذي اجتاز الفحص الطبي في شاندونغ ويستعد لتوقيع عقد انتقاله للفريق الصيني يوم الخميس.

وانضم فيلايني "31 عاما" إلى مانشستر في 2014 قادما من إيفرتون مقابل 27 مليون إسترليني، وجدد فيلايني عقده مع مانشستر الصيف الماضي حتى 2020 لكنه شارك في ثلاث دقائق فقط في آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي تحت قيادة المدرب أولي جونار سولسكاير.

وشارك فيلايني في 141 مباراة مع مانشستر في الدوري الممتاز وسجل 25 هدفاً وصنع 14 تمريرة حاسمة.