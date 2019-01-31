شكرا لقرائتكم ديوكوفيتش يضرب موعداً مع نادال في نهائي أستراليا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - احتاج النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم إلى ساعة واحدة و23 دقيقة فقط للتغلب على الفرنسي لوكاس بويل 6 - صفر و6 - 2 و6 - 2 يوم الجمعة في الدور قبل النهائي لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات "غراند سلام" الأربع الكبرى هذا الموسم.

وصعد ديوكوفيتش إلى الدور النهائي لمواجهة النجم الإسباني رافاييل نادال، المصنف الثاني على العالم والذي صعد للنهائي بالفوز على اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس يوم الخميس.

وفرض يوكوفيتش هيمنته على المباراة منذ البداية أمام بويل، المصنف 31 على العالم ، ليحقق انتصارا مستحقا في ثلاث مجموعات متتالية، وكان بويل، الذي تراجع الموسم الماضي من المركز العاشر إلى 32 في التصنيف العالمي، وصل إلى الدور قبل النهائي للمرة الأولى في سجل مشاركاته ببطولات "جراند سلام".

وسيتنافس ديوكوفيتش ونادال في المباراة النهائية المقررة يوم الأحد ، على لقب البطولة وكذلك على الأرقام ، حيث يتطلع ديوكوفيتش إلى اللقب السابع له في أستراليا المفتوحة ، بينما يأمل نادال في أن يصبح أول لاعب يتوج مرتين، على الأقل، في جميع بطولات غراند سلام ، حيث لم يسبق له التتويج بلقب البطولة الأسترالية سوى مرة واحدة.

وقال ديوكوفيتش: المواجهة كانت بالتأكيد واحدة من أفضل مبارياتي على هذا الملعب، سار كل شيء بالطريقة التي تمنيتها قبل المباراة، بل وبشكل أفضل.

ولدى سؤاله عما إذا كان قد توقع الوصول لنهائي أستراليا مجددا ، بعدما شهدت نسخة العام الماضي خروجه من الدور الرابع متأثرا بإصابة في المرفق ، رد ديوكوفيتش قائلا :نعم، لكن في الوقت نفسه ، لم يكن متوقعا بشكل كبير قبل 12 شهرا أن أصل إلى ما أنا عليه الآن خلال عام واحد. دائما لدي ثقة كبيرة في نفسي ،وأعتقد أن الثقة بالنفس هي ما تحدث الفارق دائما.

ويتفوق ديوكوفيتش على نادال 27 - 25 من حيث عدد مرات الفوز والهزيمة في سجل المباريات التي جمعت بينهما، وقد حقق كل منهما انتصارا أمام الآخر الموسسم الماضي ، حيث فاز ديوكوفيتش في المواجهة بقبل نهائي ويمبلدون بينما فاز نادال في بطولة روما، وفي حالة تتويج نادال باللقب ، يرفع رصيده إلى 18 لقبا في بطولات "غراند سلام" ويصبح متأخرا بفارق لقبين فقط عن الرقم القياسي للنجم السويسري روجيه فيدرر الحائز على 20 لقبا في غراند سلام.

وكانت آخر مواجهة سابقة جمعت بين ديوكوفيتش ونادال في بطولة أستراليا المفتوحة ، في نهائي نسخة عام 2012 حيث توج ديوكوفيتش حينها باللقب بعد مباراة نهائية ماراثونية استمرت خمس ساعات و53 دقيقة، وأشار ديوكوفيتش إلى أنه لا يتوقع أن يخوض في النهائي مثل تلك المباراة التي استمرت ما يقرب من ست ساعات، وأرجع السبب في ذلك إلى التعديلات البسيطة التي طرأت على القوانين فيما يتعلق بالمجموعات الفاصلة.