شكرا لقرائتكم خبر عن المقاصة يضم " فار " كسكادا لمدة 4 مواسم ونصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهي مجلس إدارة نادي المقاصة أجراءات ضم ناصر الفار لاعب نادي كسكادا الذي ينافس بالقسم الرابع وذلك لمدة أربع مواسم ونصف . وجاء توقيع اللاعب علي عقود الانتقال لنادي المقاصة عقب الجلسة التي جمعته بمسئولي المقاصة مساء اليوم بعد انهاء الاتفاقات المادية بين ادارة المقاصة وادارة كسكادا . يذكر أن ناصر الفار احد ناشئي كسكادا مواليد 1998 ويلعب ضمن صفوف كسكادا منذ موسمين بالفريق الأول ويحتل صدارة هدافي الفريق وشقيقه الاكبر إسلام الفار يلعب ضمن صفوف نادي سماد أبوقير بالقسم الثاني .

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