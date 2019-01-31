شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. لاعبو الزمالك يصلون مطار القاهرة استعداداً للسفر لكينيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصلت بعثة الزمالك إلى مطار القاهرة الدولى من أجل المغادرة لكينيا فى تمام الساعة العاشرة إلا ثلث من مساء اليوم الخميس، فى الطريق إلى نيروبى من أجل الاستعدادا لمواجهة جورماهيا الكينى، فى المباراة المقرر إقامتها بعد غد الأحد، فى الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة بالكونفدرالية الأفريقية فى المجموعة التى تضم إلى جانبهما كلا من نصر حسين داى الجزائرى وبترو أتلتيكو الأنجولى

يرافق بعثة الزمالك كلا من المستشار أحمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادى الأبيض وإسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة النادى والقائم حاليا بأعمال أمين الصندوق.

ومن المقرر أن يكون فى استقبال بعثة الزمالك فى نيروى كلا من هانى زادة عضو مجلس إدارة النادى ورئيس البعثة بجانب أيمن حافظ المنسق العام للفريق والمتواجدين حاليا في نيروبى.



لاعبو الزمالك يصلون مطار القاهرة استعداداً للسفر لكينيا



لاعبو الزمالك يصلون مطار القاهرة استعداداً للسفر لكينيا



تيجانا وأحمد زاهر المدير الإدارى للزمالك



لاعبو الزمالك يصلون مطار القاهرة استعداداً للسفر لكينيا