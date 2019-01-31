شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يستكمل فترة الإعارة فى أبولون بعد تعثر انتقاله للمصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مقرب من محمود عبد الرازق شيكابالا صانع ألعاب الزمالك المعار لأبولون سميرنى اليونانى عن قرار اللاعب بإستكمال تعاقده مع النادى اليونانى الذي يلعب له على سبيل الإعارة فى الموسم الحالي.

يأتي قرار شيكابالا بالعودة للنادي اليوناني بعد تعذر انتقاله للمصري البورسعيدي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية بسبب عدم توصل الزمالك والنادى البورسعيدى حول إتمام الصفقة ليتعثر انتقاله إلى الفريق البورسعيدى.

من المقرر أن يغادر شيكابالا، القاهرة، يوم الأحد المقبل متجها إلى اليونان لاستكمال عقده مع أبولون سميرنى اليونانى.