شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. الأهلى يقيد محمود وحيد فى القائمة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى النادي الأهلى إجراءات قيد محمود وحيد الظهير الأيسر فى القائمة الأفريقية للموسم الحالى 2018 – 2019.
ويترشح على مقعدي أفريقيا 5 لاعبين هم عمرو جمال وأحمد الشيخ وصالح جمعة ومحمود وحيد ورامى ربيعة ، قبل أن يتم قيد محمود وحيد ليتبقي مكان آخر سيتم قيده مساء اليوم، من بين الأسماء المذكورة .
ويغلق اتحاد الكرة فى الـ11:59 مساء اليوم الخميس باب الإنتقالات الشتوية المحلية و الأفريقية.
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