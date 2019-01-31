شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب 2001 يفوز على حلوان 5 / 1 ودياً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق منتخب مصر مواليد 2001 بقيادة ربيع ياسين الفوز على فريق منشية حلوان بنتيجة 5 / 1 فى اللقاء الودي الذى جمعهما بملعب أحد فنادق مصر ظهر اليوم. أحرز أهداف منتخب مصر كلاً من محمود صبري وعمرو بسيوني بواقع هدفين لكل لاعب ومحمد أشرف هدف. يختتم منتخب مصر للشباب معسكره غداً بمواجهة فريق بورتو ، فى إطار الاستعداد للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 بتنزانيا.

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