شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب سمير الصفقة السابعة والأخيرة للإنتاج الحربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أغلق نادى الإنتاج الحربي ملف تعاقداته الشتوية بابرام الصفقة السابعة بالتعاقد مع إيهاب سمير الظهير الأيسر للمقاولون العرب علي سبيل الإعارة لنهاية الموسم. وضم الإنتاج الحربي ستة صفقات خلال الانتقالات الشتوية هي علاء سلامة واحمد رؤوف وحماده ناصر ومحمود عبد النبي واحمد مجدي والفلسطيني حامد حمدان ويستعد الإنتاج الحربى لمواجهة الجونة المقرر لها السابع من فبراير المقبل فى الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري العام . وتعادل الانتاج الحربى مع الداخلية بهدفين لكل فريق فى الجولة العشرين لمسابقة الدوري العام .

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