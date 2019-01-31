شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يعلن استعارة أحمد حاتم من الأهلي 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح نادي النجوم برئاسة محمد الطويلة، في الحصول علي خدمات أحمد حاتم ناشئ الأهلي لمدة 6 أشهر علي سبيل الإعارة ، ويلعب في مركز الظهير الأيمن .

وتوصل مسئولو النجوم لاتفاق نهائي مع نظرائهم بالقلعة الحمراء علي استعارة أحمد حاتم والذي يعد من أفضل لاعبي قطاع ناشئين الأهلي، وذلك بعد موافقة أحمد سامي المدير الفني للنجوم، ومن المنتظر أن يتم قيد اللاعب في قائمة فريقه الجديد قبل غلق باب القيد الشتوي في الثانية عشر مساء اليوم.

نادي النجوم عقد 7 صفقات وهم الغيني لاما كولين لاعب بتروجيت والإفواري ديديه كوريه لاعب الإتحاد السكندري والنيجيري توسين أومويلي لاعب بلاتيو النيجيري بالإضافة الى اللاعبين أيمن الغباشي لاعب جيبرالتار بطل جبل طارق وأحمد العش لاعب الفحيحيل الكويتي ، بالإضافة الى عصام الحضري حارس مرمى النادي الإسماعيلي ومنتخب مصر، واستعارة أحمد حاتم من الأهلي.