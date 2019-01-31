شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجراف سوبر كورة .. ماذا قدم الفيلسوف مؤمن سليمان مع 4 فرق بالدوري المصري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاءت إقالة مؤمن سليمان الأخيرة من تدريب بتروجت، لتضع حدًا لطموحات المدرب الملقب بالفيلسوف مع فرق الدوري المصري، فهي الإقالة الرابعة التي يتعرض لها نجم الزمالك السابق في الإيجيبشن ليج.

وقاد سليمان أربعة فرق هي الزمالك ، ومصر المقاصة، وسموحة، وبتروجت وتباينت أرقامه بين المقبول والجيد، باستثناء تجربة المقاصة التي لم يحقق فيها أي انتصار .

وللتعرف على أرقام الفيلسوف مع الفرق التي قادها داخل مصر ، اضغط هنا: