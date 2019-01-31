الأهلي يضم محمود وحيد للقائمة الأفريقية

محمود وحيد لاعب الأهلي كتب - محمد اللاهوني ورامي جمال ضم النادي الأهلي الظهير الأيسر محمود وحيد اليوم لقائمة المارد الأحمر بالبطولة الأفريقية. وأجل الأهلي إتمام قائمته الأفريقية والتي كان ينقصها عنصرين لليوم الأخير من يناير قبل إغلاق باب القيد الأفريقي بساعات ينقصها عنصرين لليوم الأخير من يناير قبل إغلاق باب القيد الأفريقي بساعاتقليلة. وفاضل الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي بين عدد من اللاعبين غير المقيدين حتى استقر الرأي على إضافة محمود وحيد ويتبقى مقعد آخر سيتم حسم خلال ساعات.

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