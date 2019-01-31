شاهد.. بعثة الزمالك تستعد للطيران إلى نيروبي

بعثة الزمالك في مطار القاهرة

كتب - مصطفى جويلي

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في العاشرة إلا الثلث ، مساء اليوم الخميس ، متجهة الى نيروبي ، لخوض مباراة جورماهيا الكيني ، في افتتاح

مشوار الفريق ، في الكونفدرالية الافريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل ، 3 فبراير الجارى .

ويرافق بعثة الفارس الأبيض ،المستشار أحمد جلال

إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف ، عضو مجلس الإدارة ، والقائم بمهام أمين الصندوق.

وسيكون في استقبال البعثة كل من هانى زادة ، عضو مجلس الإدارة ، ورئيس البعثة ، وأيمن حافظ المنسق العام ، والمتواجدون حاليا في نيروبي.