شاهد.. بعثة الزمالك تستعد للطيران إلى نيروبي

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تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مطار القاهرة، في العاشرة إلا الثلث ، مساء اليوم الخميس ، متجهة الى نيروبي ، لخوض مباراة جورماهيا الكيني ، في افتتاحمشوار الفريق ، في الكونفدرالية الافريقية ، والمقرر لها الأحد المقبل ، 3 فبراير الجارى .
ويرافق بعثة الفارس الأبيض ،المستشار أحمد جلال
وسيكون في استقبال البعثة كل من هانى زادة ، عضو مجلس الإدارة ، ورئيس البعثة ، وأيمن حافظ المنسق العام ، والمتواجدون حاليا في نيروبي.
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