مجلس بتروجيت يجتمع لتحديد المدير الفني لفريق الكرة

يعقد مجلس إدارة نادي بتروجت اجتماعا حاليا برئاسة المهندس خالد عبده ، لبحث موقف القيادة الفنية للفريق الأول الكروي بالنادي بعد سلسلة الخسائر التي تعرض لها الفريقمؤخرا في الدوري.
وكان مؤمن سليمان المدير الفني قد تقدم باستقالته أمس عقب مباراة المصري والخسارة بهدف ضمن الجولة العشرين للدوري.
ومن المنتظر أن يحدد المجلس في جلسته تجديد الثقة في مؤمن سليمان أو البحث عن مدرب جديد.
كما أنه من المنتظر أن يحدد المجلس خلال الجلسة آخر ماتم التوصل إليه من مفاوضات في حال وجود جهاز فني جديد.
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