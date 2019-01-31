السنغالي أوسينو بوي لاعب الجونة كتب- أحمد البادي: أعلن نادي الجونة اليوم الخميس تعاقده رسميًا مع السنغالي أوسينو بوي قبل ساعات من غلق أبواب موسم الانتقالات الشتوية. وجاء تعاقد الجونة مع أوسينو بوي في صفقة انتقال حر ضمن خطة النادي لدعم صفوف الفريق في الميركاتو الشتوي. ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز، ويواجه الجونة نظيره الإنتاج الحربي الخميس المقبل في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.

كانت هذه تفاصيل خبر الجونة يتعاقد مع السنغالي أوسينو بوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.