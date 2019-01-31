نادي المنيا يشارك بـ3 لاعبين في بطولة الجمهورية للملاكمة ..غدًا

أنهى لاعبو نادي المنيا الرياضي للملاكمة مواليد 2003 ، استعدادهم لخوض بطولة الجمهورية، المقامة على بالفيوم، غدًا الجمعة، حيث أعلن الجهاز الفني للفريق عن أسماء ممثلي نادي المنيا في بطولة الجمهورية .
وهم، احمد تونى وزن 50ك، والأمير اشرف، وزن 52 ك، ومحمد مصطفى ، وزن 75 ك، وأكد الجهاز الفني، أن منتخب المنيا ، يسعى للمنافسة على لقب البطولة، وذلك بعد خوض
ويقود الجهاز الفني، الدكتور عبد الحميد محمد ، والدكتور محمد هنداوي ، والمدرب العام ، أشرف معروف،و أحمد ضاحي، إداري الفريق، وذلك تحت إشراف الدكتور علي مجدي ، عضو مجلس الإدارة ومشرف النشاط.
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