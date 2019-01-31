المتحدث الرسمي لبيراميدز: نحترم منظومة الكرة المصرية

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم

أكد أحمد عفيفى المتحدث الرسمى بإسم نادي بيراميدز أن النادى يحترم منظومة الكرة المصرية التي هو جزء منها ويسعى دائمًا أن يكون عنصر مؤثر بالايجاب فيها ويهتم كما تهتم كل المؤسسات المصرية فى العمل من أجل نجاح تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية ولكنه في نفس الوقت يرفض إخفاء اي فشل اداري والتعتيم عليه تحت تأثير الابتزاز بأن المعترض يريد الحاق الاذى بسمعة الكرة المصرية وبالتالي الإضرار

بتنظيم مصر لكاس الامم كما أنه لا يضر بسمعة الكرة المصرية شئ أكثر من العشوائية.

وتساءل "المتحدث الرسمي لبيراميدز" عن مدي أحقية الكابتن شوبير فى فرض نفسه كوصى علي الفريق فى مسألة اللعب أو عدم اللعب موضحا أنه لايعرف إذا كان هذا التصريح من قبل الكابتن شوبير رأيه الشخصي أو وجهة نظر المنظومة التي يعمل

بها كأعلامى أو رأي رسمي لمجلس إدارة اتحاد الكرة.

وقال عفيفى : أنا مش عارف تصريحات شوبير هي تعبير عن رأيه الشخصي ولا تعبير عن رأي اتحاد الكرة ام رأي منظومة اون سبورت وراديو اون ..و نعتقد أن شخصية بثقل هاني أبو ريدة لايمكن يكون ده رأيها او توجهها لانه شخص مسؤول كما نعتقد أن منظومة "اون" منظومة مصرية محترمة تقف على مسافة واحدة من الجميع .. اما لو رأيه الشخصي فازاي يفترض بينا نثق في نزاهة وعدالة مسابقة ده الرأي الشخصي لنائب رئيس اتحاد الكرة فيها.