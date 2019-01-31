اونلاين | تعرف علي تدعيمات فاركو في عقب غلق باب القيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف علي تدعيمات فاركو في عقب غلق باب القيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس اداره نادي فاركو في ابرام أربع صفقات خلال فترة الميركاتو الشتوي، بدوري القسم الثاني.

وشملت قائمة التدعيمات الجديدة كلاً من : حماده جلال لاعب الترسانه وأحمد حسين من الشمس، والمدافع هادي أنور من المنيا، وصلاح خطاب من الجونه ليكونوا اضافه مع القوام الرئيسي للفريق الذي يكون من مصطفي ديدا وأحمد عوض وعلي بهيج وأحمد زغلول وأحمد وفائي وأحمد ابو الخير وأحمد البحراوي، وحسن جمعه وجابر كامل وأحمد خطاب ومحمد الدقي وعماد علاء وأحمد سعيد.

وفي المقابل رحل خمسه لاعبين عن صفوف فاركو، حيث انتقل حسين حمدي وأحمد جمال الي الترسانه وعلي أوسكار إلى الجزيره مطروح ومحمد يحيي إلى القناه وهاني السيد لأبو قير للأسمده.

ويقود فاركو جهاز فني يتكون من عبدالناصر محمد مدير فني، ومصطفي عسكر، مدرب عام كميو أبو سمره مدرب، ومحمد عبد العال مدرب حراس المرمي وحليمو مدير كره والجهاز الطبي الدكتور مجدي و الدكتور محمد حمدي ومحمد الجزار أخصائي تدليك وتيتو ومحجوب اداري الفريق.

يذكر أن فاركو يحتل المركز التاسع برصيد 20 نقطه، رغم الإمكانيات الكبيرة المتاحة للفريق من جانب مجلس الإدارة، ويستعد للمباراه الهامة في الجوله السابعه عشر لدوري الدرجه الثانيه المجموعه الثالثه امام كفر الشيخ يوم الخميس المقبل 7 فبراير.