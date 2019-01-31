رياضة | الجونة يتعاقد مع السنغالي أوسينو بوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجونة يتعاقد مع السنغالي أوسينو بوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مجلس إدارة نادي الجونة، في الحصول على خدمات السنغالي أوسينو بوي قبل ساعات من غلق موسم الانتقالات الشتوية.

ووقع اللاعب لمدة ثلاثة مواسم اليوم، في صفقة انتقال خر بعد فسخ تعاقده مع ناديه السابق، لينضم للفريق الساحلي ضمن خطته في تدعيم الصفوف استعدادًا للدور الثاني من الدوري الممتاز.

ويحتل الجونة المركز الثاني عشر برصيد 22 نقطة في ترتيب الدوري الممتاز، ويواجه الجونة نظيره الانتاج الحربي الخميس المقبل في الجولة الـ21 من الدوري الممتاز.