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رياضة | الزمالك يسافر إلى كينيا لمواجهة جورماهيا

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أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التى سوف تسافر ، مساء اليوم الخميس ، الى نيروبي ، لمواجهة جورماهيا الكينى ، الاحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية .

 

وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من :

 

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح.

 

في خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم امام - حمدي النقاز.

 

في خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - محمد عنتر.

 

  في خط الهجوم : عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد.

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