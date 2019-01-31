رياضة | الزمالك يقيد "زيزو" في القائمة المحلية والإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يقيد "زيزو" في القائمة المحلية والإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التى سوف تسافر ، مساء اليوم الخميس ، الى نيروبي ، لمواجهة جورماهيا الكينى ، الاحد المقبل في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية .

وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من :

في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد - عمر صلاح.

في خط الدفاع : محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد الغني - بهاء مجدي - عبد الله جمعه - حازم امام - حمدي النقاز.

في خط الوسط : طارق حامد - فرجانى ساسي - محمد حسن - محمود عبد العزيز - محمود عبد المنعم كهربا - ابراهيم حسن - يوسف اوباما - محمد عنتر.

في خط الهجوم : عمر السعيد - خالد بو طيب - حميد أحداد.