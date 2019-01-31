رياضة | كونتي يعلن السبب الوحيد لعدم قيادته لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كونتي يعلن السبب الوحيد لعدم قيادته لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي والمنتخب الإيطالي، عن السبب الذي منعه من تولي قيادة ريال مدريد الإسباني، بعد رحيل جولين لوبيتيجي بداية الموسم.

ونقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" تصريحات المدرب الإيطالي في مقابلة أجرتها معه صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" تصريحات كونتي، حيث أكد على أن أوضاع ريال مدريد لم تكن مناسبة لتوليه تلك المسؤولية.

وقال كونتي: "ريال مدريد خلال تلك الفترة كان مثل البطاطس الساخنة، لم يكن بحالة جيدة، لقد كانت هناك احتمالية لتدريب الفريق".

وواصل: "أنا لا أحب تدريب فرق في منتصف الموسم، أفضل العمل منذ البداية".

وارتبط اسم كونتي بريال مدريد، عقب إقالة لوبيتيجي، إلا أن الفريق الملكي عين سانتياجو سولاري، مديرًا فنيًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم.