رياضة | مفاجأة.. بي إن سبورت المفتوحة تنقل نهائي كأس أمم آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. بي إن سبورت المفتوحة تنقل نهائي كأس أمم آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شبكة قنوات "بي إن سبورت" القطرية عن مفاجئة لمشاهديها في الدول العربية وهي إذاعة مباراة قطر واليابان في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019 عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة.

ويستعد ملعب مدينة زايد الرياضية بالإمارات لاستضافة مباراة منتخبي قطر واليابان في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019، وذلك يوم غدٍ الجمعة والموافق 1 فبراير.

وستُلعب مباراة قطر واليابان في نهائي كأس أمم آسيا 2019، على ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ6:00 بتوقيت الإمارات.

وستكون مباراة نهائي كأس أمم آسيا بين منتخبي اليابان وقطر مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD، بالإضافة إلى قناتي الكأس إكسترا القطرية 1و2.

وكان منتخب قطر بقيادة الإسباني المميز سانشيز قد نجح في التأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا بعد مشوار طويل ومشرف في البطولة وتخطي عقبة الإمارات البلد المستضيف في مباراة نصف النهائي.

وتمكن منتخب اليابان بقيادة مورياسو من الصعود للمباراة النهائية بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.