رياضة | كريم حافظ يزامل تريزيجيه في قاسم باشا التركي حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريم حافظ يزامل تريزيجيه في قاسم باشا التركي حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انضم الدولي المصري كريم حافظ، الظهير الأيسر لمنتخب مصر إلى صفوف قاسم باشا التركي على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية ، فأن قاسم باشا التركي حصل على توقيع كريم حافظ خلال الفترة الحالية للانضمام إليه لمدة 6 أشهر.

وأشارت التقارير إلى أن الفرعون المصري محمود حسن تريزيجيه، جناح قاسم باشا كان له وجود في إتمام الصفقة بانتقال الدولي المصري كريم حافظ إلى صفوف فريقه.

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جوارديولا يتجاهل ريال مدريد ويختار أفضل 3 أندية في العالم

تجاهل بيب جوارديولا مدرب نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نادي ريال مدريد عند اختياره أفضل الأندية في العقد الأخير حسبما يرى المدرب الإسباني المخضرم والذي حقق بطولات عدة مع الأندية التي تولى مسؤوليتها الفنية.

وقال جوارديولا في تصريحات لصحيفة "الماركا" الإسبانية: "أفضل الأندية في العقد الأخير بالنسبة لي هي برشلونة ويوفنتوس وبايرن ميونيخ فهذه هي أفضل 3 أندية لأن كل موسم يفوزون ببطولة الدوري والكأس وهذا أمر بالغ الصعوبة".

يُذكر أن جوارديولا نجح في بدايته التدريبية مع برشلونة وحقق إنجازات عدة وسيطر على معظم البطولات وبعد خاض تجربة ناجحة مع بايرن ميونيخ ويدرب حالياً مانشستر سيتي الإنجليزي وحصد لقب الدوري الموسم الماضي.