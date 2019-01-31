رياضة | دخول إنجليزي مفاجئ يهدد ريال مدريد في صفقة نيمار

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دخول إنجليزي مفاجئ يهدد ريال مدريد في صفقة نيمار والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اشارت تقارير صحفية إسبانية إلي دخول عملاق إنجلترا في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة في صفقة التعاقد مع نيمار بعد إعلان مسؤولو نادي مانشستر يونايتد رغبتهم في ضم اللاعب.

واضاف الموقع، أن نيمار بدأ التفكير بشكل جاد في الرحيل عن باريس سان جيرمان والبحث عن فرصة الظهور من ناد جديد بعد فترة سيئة للاعب مع فريق العاصمة الفرنسية.

ويسعي مانشستر يونايتد لضم نجم سوبر لمساعدة الفريق في الموسم المقبل، حيث دائماً ما كان يطمح الشياطين الحمر للتعاقد مع صفقة مميزة كان أبزهما الثنائي ميسي ورونالدو ولكن تم تحويل الوجهة نحو التعاقد مع نيمار.