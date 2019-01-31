رياضة | 7 مباريات نارية تنتظر مانشستر سيتي في شهر فبراير.. أبرزها آرسنال وتشيلسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 7 مباريات نارية تنتظر مانشستر سيتي في شهر فبراير.. أبرزها آرسنال وتشيلسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يطمح نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بقيادة الإسباني بيب جوارديولا، في تحقيق الانتصارات في شهر فبراير، حيث سيخوض الفريق مباريات قوية ومصيرية في جميع البطولات التي يشارك الفريق فيها.

ويستعرض لكم "الخليج 365 الرياضي" مباريات مانشستر سيتي في شهر فبراير:-

1- مانشستر سيتي / أرسنال .. يوم 3 فبراير في الدوري الإنجليزي.

2- ايفرتون / مانشستر سيتي .. يوم 6 فبراير في الدوري الإنجليزي.

3- مانشستر سيتي / تشيلسي .. يوم 10 فبراير في الدوري الإنجليزي.

4- ينتظر مانشستر سيتي منافسه في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، حيث سيلتقي ضد فريق من المتاهلين لدور الحالي يوم 16 فبراير.

5- شالكة / مانشستر سيتي .. يوم 20 فبراير في دوري أبطال أوروبا.

6- تشيلسي / مانشستر سيتي .. يوم 24 فبراير في كأس الرابطة الإنجليزية.

7- مانشستر سيتي / ويست هام .. يوم 27 فبراير في الدوري الإنجليزي.