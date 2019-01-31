رياضة | خطوة تفصل الإسماعيلي عن نجم الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل الإسماعيلي عن نجم الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل نادي الإسماعيلي في خط المفاوضات بقوة مع محمد إبراهيم لاعب فريق الزمالك لاستعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

واتفق مسئولو الإسماعيلي مع اللاعب على تفاصيل الصفقة ويتبقى فقط حسم الأمور المالية مع إدارة الزمالك.

ويحاول مسئولو الإسماعيلي إنهاء الصفقة في الساعات الجارية وقبل غلق باب القيد واستعارة اللاعب من الزمالك.

وكان الزمالك قد وافق على رحيل محمد إبراهيم في يناير الجاري وعدم استمراره مع الفريق.

في الوقت الذي تلقى فيه اللاعب عرضًا آخر من نادي سموحة الراغب في الحصول على خدماته خلال يناير الجاري.