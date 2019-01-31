رياضة | نهائي كأس آسيا.. كيفية مشاهدة مباراة قطر واليابان مجاناً؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نهائي كأس آسيا.. كيفية مشاهدة مباراة قطر واليابان مجاناً؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة نحو دولة الإمارات وبالتحديد على ملعب مدينة زايد الرياضية من أجل الاستمتاع بمشاهدة مباراة منتخبي قطر واليابان في نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

وتنطلق مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019 بين منتخبي قطر واليابان على ملعب مدينة زايد الرياضية وذلك يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة الـ4:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ5:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وستكون مباراة نهائي كأس أمم آسيا بين منتخبي اليابان وقطر مذاعة عبر قناتي beIN SPORTS MAX 1 HD و beIN SPORTS MAX 2 HD، بالإضافة إلى قناتي الكأس إكسترا القطرية 1و2.

وأعلنت شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية عن مفاجئة لمشاهديها وهي إذاعة مباراة قطر واليابان في النهائي الآسيوي عبر قناة beIN SPORTS المفتوحة.

وكان منتخب قطر قد تأهل للمباراة النهائية من بطولة كأس أمم آسيا بعد مشوار طويل ومشرف في البطولة وتخطي عقبة الإمارات البلد المستضيف في مباراة نصف النهائي.

وتمكن منتخب اليابان من الصعود للمباراة النهائية بعد الفوز على إيران بثلاثية نظيفة في مباراة نهائي بطولة كأس أمم آسيا 2019.

ويمكنكم متابعينا الكرام مشاهدة مباراة نهائي كأس أمم آسيا 2019 بين منتخبي قطر واليابان عبر موقع الخليج 365 الرياضي مجاناً وبدون تقطيع.