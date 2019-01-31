رياضة | النجوم يضم أحمد حاتم ناشئ الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النجوم يضم أحمد حاتم ناشئ الأهلي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مسؤلو الأهلي، على رحيل أحمد حاتم، الظهير الأيسر لفريق الكرة بالنادي الأحمر مواليد 98، لنادي النجوم على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر خلال الانتقالات الشوية الجارية.

واتفق مسؤولو النادي الأحمر مع نظرائهم في نادي النجوم على المُقابل المادي وجاء بـ200 ألف جنيه نظير إعارة اللاعب لصفوف النجوم، وتنازل لاعب الأهلي الشاب عن جزء من مستحقاته نظيره الموافقة على رحيله.

ومدد أحمد حاتم تعاقده مع الأهلي لمدة خمسة سنوات، في جلسة جمعته مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي.