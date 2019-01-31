رياضة | هنري ليس وحده.. 5 نجوم كبار فشلوا في عالم التدريب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هنري ليس وحده.. 5 نجوم كبار فشلوا في عالم التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت إدارة نادي موناكو الفرنسي منذ أيام، عن إقالة المدرب الفرنسي الشاب تيري هنري من منصب كمدرباً للفريق الأول وتعيين ليوناردو جارديم بدلاً منه بعد سوء نتائج الفريق.

أيام قليلة قضاها الفرنسي هنري كمدرباً للفريق الأول ولم يعبر عن نفسه بالشكل المأمول منه رغم نجاح الكبير وقت وجوده ضمن الجهاز الفني لمنتخب بلجيكا في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

ويبدو أن فشل هنري خلال بدايته في عالم التدريب سيكون له تأثير سلبي للغاية عليه في الفترة المقبلة، إلا أنه يستطيع العودة وعمل سيرة ذاتية جيدة له، لكن تجربة وفشل الفرنسي الذي يملك مسيرة كروية ناجحة بإمتياز لم تكن الأولى من نوعها فهناك لاعبين ناجحين فشلوا في عالم التدريب.

وفيما يلي عبر تقرير موقع "الخليج 365 الرياضي" نرصد لكم بعض النجوم الذي دخلوا عالم التدريب وفشلوا مثلما حدث مع تيري هنري:

1- فان باستن:

خاض نجم أياكس الهولندي وميلان الإيطالي عدة تجارب تدريبية أبرزها مع منتخب هولندا وأياكس إلا أنه لم يترك بصمة واضحة ولم تكلل تجاربه بالنجاح.

2- آلان شيرر:

وهو نجم نيوكاسل يونايتد والذي قدم مسيرة كروية ناجحة لكن عندما تولى تدريب فريقه السابق نهاية موسم 2008-2009 لم يقدم أي بصمة مع الفريق وهبط معه للشتامبيونشيب.

3- بوبي تشارلتون:

بوبي أسطورة مانشستر يونايتد وصاحب المسيرة الناجحة كروياً، فقد تولى تدريب بريستون نورث إند وانتهى الموسم بهبوطه وابتعد عن عالم التدريب بعدها.

4- مارادونا:

أنه أسطورة الأرجنتين وكرة القدم بشكل عام واللاعب والمدرب الأشهر عالمياً إلا أنه لم يقدم أي جديد في عالم التدريب وفشلت تجربته مع منتخب الأرجنتين وأيضاً نفس الأمر ينطبق على الأندية التي دربها مثل الوصل والفجيرة في الإمارات وفريقي تيكستل وراسينج كلوب.

5- رودي فولر:

فوللر على الرغم من وصوله لنهائي مونديال 2002 إلا أن منتخب ألمانيا خرج من الدور الأول في يورو 2004 ، وكمدرب أنديه لم يحقق نجاح مع روما أو ليفركوزن.