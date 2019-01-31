رياضة | الزمالك يوافق على رحيل محمد إبراهيم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك يوافق على رحيل محمد إبراهيم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف رئيس نادي الزمالك عن موقفهم بشأن محمد إبراهيم صانع ألعاب الفريق بعد قرار إعارته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة "أي عرض سيأتي له سيتم الموافقة عليه واللاعب هو من طلب الرحيل عن الزمالك".

وتابع "لم نتلقى أي عروض بعد وننتظر لنهاية الموسم وقبل غلق باب القيد وحال عدم وجود عروض سيستمر مع الزمالك".

وأضاف "محمد إبراهيم من طلب الرحيل ولكننا كنا متمسكين ببقائه".