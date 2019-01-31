رياضة | أبرز مشاهد الميركاتو الشتوى بتليفونات بنى سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز مشاهد الميركاتو الشتوى بتليفونات بنى سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فيما ضم التليفونات بثاني الصفقات احمد الشحات ذو 31 عاما حارس مرمى دمنهور والرجاء ونبروه سابقا و ضم الفريق السويفي عبد الله النوبي جناح ديروط والذى كان رجل عن التليفونات مطلع الموسم الحالى قبل أن يعود مجددا للتليفونات.

كما ضم التليفونات احمد الحمصانى لاعب العياط والثنائى الأفريقي نانا ومانجا، فيما شهدت قائمة الراحلين عن التليفونات كلا من احمد رضا وعمرو زينهم اللذان رحلا لصفوف المنيا كما رحل الثنائى عمرو الصعيدى واحمد دكا.

ويقود التليفونات جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته مديرا فنيا، ويعاونه كلا من رأفت عبد السلام وحمدى فاروق مجدى سيد وأيمن محفوظ مدربين وابو العلا محمد مدربا لحراس المرمى وعصام متولى وعادل رياض وأشرف محمود جهاز إدارى، واحمد سعد مشرفا عاما على الفريق، ويحتل التليفونات المركز الرابع بالمجموعة الأولى للقسم الثانى برصيد 27 نقطة.