رياضة | خاص.. رئيس الزمالك: الأبيض برئ من أزمة "شيكابالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس الزمالك: الأبيض برئ من أزمة "شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث رئيس نادي الزمالك عن مصير محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق والذي بات مهدد بالتجميد في الوقت الحالي بسبب عدم انضمامه إلى المصري.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الزمالك برىء من أزمة شيكابالا ولم نرفض رحيله من الأساس وكان قرارنا بالموافقة على إعارته".

وأكمل "شيكابالا لم يحضر لنادي الزمالك نهائيًا ولا نعرف أي شيء عن اللاعب فكيف يتم اتهمنا من الأساس بالوقوف أمام مصلحته الكروية".

يذكر أن شيكابالا يواجه شبح التجميد في الوقت الحالي بعد تعثر انضمامه إلى صفوف المصري البورسعيدي ورفضه العودة إلى صفوف أبولون اليوناني.