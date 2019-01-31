رياضة | خاص.. رئيس الزمالك: الأبيض برئ من أزمة "شيكابالا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. رئيس الزمالك: الأبيض برئ من أزمة "شيكابالا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تحدث رئيس نادي الزمالك عن مصير محمود عبد الرازق "شيكابالا" صانع ألعاب الفريق والذي بات مهدد بالتجميد في الوقت الحالي بسبب عدم انضمامه إلى المصري.
وقال رئيس الزمالك في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"الزمالك برىء من أزمة شيكابالا ولم نرفض رحيله من الأساس وكان قرارنا بالموافقة على إعارته".
وأكمل "شيكابالا لم يحضر لنادي الزمالك نهائيًا ولا نعرف أي شيء عن اللاعب فكيف يتم اتهمنا من الأساس بالوقوف أمام مصلحته الكروية".
يذكر أن شيكابالا يواجه شبح التجميد في الوقت الحالي بعد تعثر انضمامه إلى صفوف المصري البورسعيدي ورفضه العودة إلى صفوف أبولون اليوناني.
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الدوري المصري يشتعل بين الأهلي والزمالك وبيراميدز
واشتعلت المنافسة بين الأهلي والزمالك وبيراميدز في جدول ترتيب الدوري المصري في ظل رغبة كل فريق في الظفر باللقب هذا الموسم.
ويتصدر نادي الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 45 نقطة بفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في الدوري المصري برصيد 39 نقطة ثم الأهلي في المركز الثالث برصيد 33 نقطة بفارق 3 نقاط عن مصر المقاصة صاحب المركز الرابع برصيد 30 نقطة.
جدول ترتيب الدوري المصري
1- الزمالك 45 نقطة
2- بيراميدز 39 نقطة
3- الأهلي 33 نقطة
4- مصر المقاصة 30 نقطة
5- المقاولن العرب 28 نقطة
6- الإنتاج الحربي 27 نقطة
7- المصري البورسعيدي 25 نقطة
8- طلائع الجيش 24 نقطة
9- سموحة 24 نقطة
10- حرس الحدود 24 نقطة
11- الإسماعيلي 23 نقطة
12- الجونة 22 نقطة
13- الداخلية 21 نقطة
14- إنبي 21 نقطة
15- النجوم 20 نقطة
16- وادي دجلة 20 نقطة
17- الاتحاد السكندري 20 نقطة
18- بتروجت 15 نقطة