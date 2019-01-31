رياضة | تعرف على صفقات بنى سويف الشتوية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على صفقات بنى سويف الشتوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد موسم الانتقالات الشتوية العديد من المفاجأت الخاصة بملف دعم نادى بنى سويف الرياضى للفريق الكروى الاول التى شهدت ضم على محمد على، وشهرته “وزة”، لاعب وسط بورتو السويس وذلك مقابل 70 ألف جنيها، حصل عليها نادي بورتو مقابل الاستغناء عن خدمات اللاعب، ووقع اللاعب لمدة موسمين ونصف.

فيما جاءت الصفقة الثانية بضم يحيى حامد ظهير إف سي مصر، ويبلغ من العمر 27 عام على سبيل الاعارة سبيل الإعارة.

بينما ضم بنى سويف ثالث صفقاته اللاعب مصطفى صلاح “بلية”، مهاجم بلدية المحلة على سبيل الإعارة ليتأهل مسوؤلى بنى سويف بالصفقة الرابعة من دورى القسم الثالث بضم رضا عبد العال جناح ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب القيس تحد اندية محافظة المنيا لمدة 4 مواسم ونصف، ولم يعلن النادي عن القيمة المالية للصفقة.

وبحسب مسوؤلى النادى فقد تم ضم يحيى سانو، لاعب نادي إنبي ومنتخب بوركينا فاسو، ويجيد اللاعب في مركز المدافع، وفي خط الوسط، ويبلغ من العمر 25 عامًا.

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من محمد يوسف مديرا فنيا ويعاونه الرباعى ياسر رجب ومصطفى عبد العال واحمد السادات وسيد عامر مدربي ونبيل شعبان مدربا لحراس المرمى وحاتم الشرقاوى وحسام جابر اعضاء الجهاز الطبي ومحمد ابو السعود مديرا لشئون اللاعبين واحمد ماهر مديرا اداريا وعلى جاد مسؤل قيد.

ويحتل بني سويف المركز الثانى بمجموعة الأولى “الصعيد”، برصيد 33 نقطة خلف المتصدر اسوان الذى يحتل المركز الأول برصيد 38 نقطة.