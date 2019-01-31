رياضة | حمد إبراهيم: شيكابالا وقع للمصري ولن ندفع 2 مليون جنيه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حمد إبراهيم: شيكابالا وقع للمصري ولن ندفع 2 مليون جنيه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي عن مفاجأة فيما يتعلق بمحمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك والمفاوضات بينهما.

وقال حمد في تصريحات خاصة "شيكابالا وقع للمصري على عقود رسمية وكانت كل الأمور منتهية والزمالك وافق بشكل مبدئي على رحيله ولم يكن هناك خلاف".

وتابع "فوجئنا بطلب الزمالك المغالاة المادية وطلب الحصول على مليوني جنيه نظير إعارته لمدة 6 شهور وهو أمر مستحيل أن يحدث".

وأكمل "هناك ظروف مادية نتحرك من خلالها ولم يمكن أن تتحمل خزينة المصري أرقام مغالاة فيها لا يمكن أن نحققها على أرض الواقع".

وبات شيكابالا مهدد بالتجميد حال عدم انضمامه إلى المصري بسبب رفضه العودة إلى نادي أبولون اليوناني وقراره بفسخ التعاقد معهم.