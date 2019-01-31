رياضة | إبراهيم أمين لاعب الحمام ينضل للحرية المطروحي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إبراهيم أمين لاعب الحمام ينضل للحرية المطروحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل نادي الحرية بمطروح استعداداته القويه لدوره الترقي التي صعد اليها بعد تصدره للمجموعه الرابعه عشر من دوري الدرجه الثالثه حيث نجح ابراهيم صندوق رئيس النادي في تدعيم صفوفه بصفقه جديده وهي التعاقد مع باك رايت نادي الحمام ابراهيم امين الشهير بالهيلكوبتر لمده سته اشهر علي سبيل الاعارة.

حضر التوقيع فيصل ابو صندوق عضو مجلس اداره النادي وابراهيم حسن مدير الكره بالنادي، وتوجه ابراهيم صندوق بالشكر لمجلس اداره نادي الحمام للموافقه علي انتقال اللاعب وسرعه انهاء الاجراءات قبل غلق باب القيد بفتره الانتقالات الشتويه.

وكان مجلس اداره النادي قد قام بتدعيم الفريق بعدد من الصفقات حيث تعاقد مع اوتاكا لاعب مركز شباب الحمام علي سبيل الاعاره ومهاجم المصري السلوم شريف رمضان علي سبيل الاعاره واستطاع ايضا التعاقد مع مهاجم كهرباء الاسماعيليه محمود علاء والتعاقد مع مؤمن سعيد لاعب وسط كوم حماده ومحمد جمعه حارس المصري السلوم.

وكان الفريق قد خاض ثلاث وديات استعدادا لانطلاق دوره الترقي حيث فاز علي دمنهور بثنائيه نظيفه وتعادل مع الرجاء بهدف لكل منهما والفوز علي الحمام بثلاثه اهداف مقابل هدف في محاوله من الفريق الصعود مره اخري لدوري الدرجه الثانية.