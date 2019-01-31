رياضة | الإنتاج الحربي يضم لاعب بيراميدز معارا لمدة موسم ونصف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإنتاج الحربي يضم لاعب بيراميدز معارا لمدة موسم ونصف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعاقد نادي الإنتاج الحربي مع الفلسطيني حامد حمدان قادما من بيراميدز علي سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف وذلك قبل غلق باب القيد الشتوي بساعات قليلة.

وأصبح حامد حمدان الصفقة السادسة التي يتعاقد معها الإنتاج الحربي في فترة الانتقالات الشتوية بعد التعاقد مع علاء سلامة واحمد رؤوف وحماده ناصر ومحمود عبد النبي وأحمد مجدي.