رياضة | استقالة حمادة أنور من بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استقالة حمادة أنور من بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم حمادة أنور مدير الكرة بفريق بتروجت إستقالة رسمية إلى الإدارة رافضًا الاستمرار خلال الفترة القادمة.

ووجه أنور الشكر إلى إدارة بتروجت على الفترة التي قضاها معهم، وترك لهم حرية اختيار البديل مع الحهاز الفني الجديد للفريق.

وكان بتروجت قد خسر أمام المصري البورسعيدي بهدف نظيف أمس الأربعاء ضمن منافسات بطولة الدوري.

ويعقد مجلس إدارة بتروجت اجتماعًا في الساعات الجارية لبحث إستقالات أنور ومؤمن سليمان وتحديد الجهاز الفني الجديد للفريق.