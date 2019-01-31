انت الان تتابع تفاصيل خبر "بي إن سبورت" تقدم مفاجأة للجماهير العربية في نهائي كأس آسيا والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 31 يناير 2019 08:26 مساءً - قررت شبكة قنوات بي إن سبورت بث نهائي كأس آسيا 2019، بين قطر واليابان على قناة بي إن الرياضية المفتوحة؛ هدية منها للمشاهد العربي.

وأكدت الشبكة، في بيان عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن التغطية الخاصة للمباراة النهائية ستمتد طوال يوم غد الجمعة على القناة المفتوحة بداية من برنامج آسيا هذا الصباح في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مكة المكرمة.

وبينت أن القناة ستنقل المباراة بتقنية فائقة الجودة على الإنترنت عبر "beIN CONNECT" مع مزايا مشاهدة عديدة؛ مثل إعادة الأهداف واللقطات، مشيرة إلى أن الخدمة ستوفر مزايا عديدة وباقات رياضية وترفيهية مختلفة موجهة لجميع شرائح المجتمع وبأسعار متنوعة وملائمة للجميع.

ونجح "العنابي" القطري في سحق نظيره الإماراتي برباعية نظيفة، ليحجز رفاق القائد حسن الهيدوس بطاقة العبور إلى المباراة النهائية للبطولة القارية، لأول مرة في تاريخهم.

وتلاقي قطر منتخب اليابان، غداً الجمعة، في المباراة الختامية للبطولة الآسيوية، التي شهدت مشاركة 24 منتخباً لأول مرة.

يُذكر أن منتخب قطر حقّق الفوز في جميع مبارياته في الدور الأول، ليتصدّر مجموعته الخامسة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات متتالية؛ على حساب لبنان (2-0)، وكوريا الشمالية (6-0)، والسعودية (2-0)، ثم تخطّى عقبة العراق في دور الـ16 (1-0)، قبل الإطاحة بكوريا الجنوبية في دور الثمانية بالنتيجة ذاتها، قبل إقصاء الإمارات برباعية بيضاء، محافظاً على نظافة شباكه.