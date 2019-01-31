شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على صفقة نيمار والان مع التفاصيل
الخليج 365- دخل نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في صفقة التعاقد مع البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.
ذكر موقع الدون بالون الإسباني أن ريال مدريد سيواجه منافسة شرسة في صفقة التعاقد مع نيمار بعد إعلان مسؤولو نادي اليونايتد رغبتهم في ضم اللاعب.
واضاف الموقع، أن نيمار بدأ التفكير بشكل جاد في الرحيل عن باريس سان جيرمان والبحث عن فرصة الظهور من ناد جديد بعد فترة سيئة للاعب مع فريق العاصمة الفرنسية.
ويسعي مانشستر يونايتد لضم نجم سوبر لمساعدة الفريق في الموسم المقبل، حيث دائماً ما كان يطمح الشياطين الحمر للتعاقد مع صفقة مميزة كان أبزهما الثنائي ميسي ورونالدو ولكن تم تحويل الوجهة نحو التعاقد مع نيمار.
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