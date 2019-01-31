شكرا لقرائتكم خبر عن بعد رجوعه من الإصابة...إصابة جديدة تلحق بسعد سمير والان مع التفاصيل

الخليج 365 - أصيب لاعب نادى الأهلى المصرى سعد الدين سمير بالتواء في الكاحل خلال مران الفريق الأحمر .

ويستعد الاعب للفحص الطبي قبل مران الغد، لتحديد إمكانية مشاركته في التدريبات من عدمها.

وغاب سعد سمير عن التدريبات الجماعية للنادى الأهلى اليوم الخميس، والتي أقيمت على ستاد مختار التتش بالجزيرة.

الأهلي لمواجهة سيبما التنزانى بعد غد السبت على استاد برج العرب بالإسكندرية فى الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.

وانضم حسام عاشور وصالح جمعة وأحمد الشيخ، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي المصرى، اليوم الخميس، للتدريبات الجماعية للفريق الأحمر على استاد مختار التتش بمقر الجزيرة، بعد تعافيهم التام من الإصابات.

وتعافى حسام عاشور من الإصابة بالتواء فى كاحل القدم، كما تعافى صالح من الإجهاء فى العضلة الخلفية والضامة، فيما تعافى الشيخ من الإصابة بجزع فى الرباط الداخلى للركبة.

والجدير بالذكر أن النادى الأهلى المصرى عانى من العديد من الإصابات خلال الأسابيع الماضية، مما أدى إلى غياب عدد كبير من لاعبيه عن المباريات.

ويتلقى اللاعبين العلاج الازم؛ ليتمكنوا من العودة إلى اللعب من جديد بناديهم بأسرع وقت، كما يقوم الجهاز الفني بإجراء تدريبات استشفائية وبدنية للاعبين وعمومًا، وفقا لبرنامج بدني محدد.

وسيتعافى الاعب وليد سليمان والذى يلعب بمركز صانع الألعاب بعد ٤ أسابيع، ليعود لانضمام للنادى لأهلى من جديد، والذى غاب عن مبارياته عقب إصابته بجزع فى الرباط الداخلى للركبة، وجزع فى رباط صابونة الركبة وإصابة خفيفة فى الغضروف.

كما سيعود كل من أحمد وليد أزارو ومروان محسن للمشاركة فى مباريات النادى الأهلى بعد ٣ أسابيع، وذلك عقب إصابتهم بتمزق فى العضلة الضامة.

كما أشار التقرير الطبى أن حمدي فتحي سيتمكن من العودة إلى اللعب بناديه الأهلى خلال إسبوع إلى ١٠ أيام.

فيما جاء موعد عودة كل من، رمضان صبحي وياسر إبراهيم بعد ٤ أيام على الأكثر، بعد تعرضهم لإجهاد فى العضمة الضامة، ليتمكنا من المشاركة مع فريقهم فى المباريات المقبلة.

كما ذكر التقرير الطبى أن الاعب محمد محمود سيحتاج من ٦ إلى ٨ أشهر ليتعافى تماما من إصابته بقطع فى الرباط الصليبى.