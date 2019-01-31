شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. الجونة يضم مهاجما سنغاليا والان مع التفاصيل

الخليج 365- أعلن نادي الجونة ضم المهاجم السنغالي أوسوينو بوي والذي تعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في صفقة انتقال حر. وكان نادي مجوندالين النرويجي، آخر محطات بوي قبل الانضمام للجونة.

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