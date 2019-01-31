شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستار يونايتد يوقع عقدا جديدا مع لاعبه مارسيال والان مع التفاصيل

الخليج 365 - مد نادى منشستر يونايتد عقد لاعبه الإنجليزى أنطونى مارسيال، ليبقى فى صفوف النادى حتى يونيو 2024، مع إمكانية التمديد لعام إضافي، وفق ما أوردت وكالة.

وذكر مارسيال، عقِب توقيع العقد الجديد مع ناديه: "أحب الأوقات التي أمضيها مع الفريق. منذ اليوم الذي انضممت اليه، تم إشعاري بأني جزء من عائلة يونايتد، كما أشعر بالتواضع وغمرت بدفء ومحبة المعجبين الذين يتابعون إدهاشي بدعمهم".

ووجه حديثه لمدرب الفريق قائلا: "أود أن أشكر المدرب وطاقمه التدريبي لإيمانهم بي ومساعدتي على رفع مستوى لعبي... يدور هذا النادي حول الفوز بالألقاب وأنا واثق من أن الكأس المقبلة ليست بعيدة".

فيما قال غونار سولسكاير، المدرب المؤقت النرويجى التحية إلى مارسيال معتبرا إن "أنطوني هو أحد اللاعبين الموهوبين الذي يتمنى أي مدرب أن يعمل معه"، مضيفا: "بالنسبة للاعب صغير السن، يملك عقلية كرة قدم جيدة، والتي عندما تمتزج مع موهبته الاستثنائية، تمنح اللاعب مستقبلا باهرا".

وشارك ابن الـ 23 عاما فى 162 مباراة، وسجل 46 هدفا بقميص اليونايتد، منذ مباراته الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة ليفربول في أيلول/ سبتمبر 2015.

والجدير بالذكر أن عقد اللاعب الذي انضم إلى الفريق الإنجليزي قادما من موناكو الفرنسي نحو 80 مليون يورو، يمتد حتى نهاية الموسم المقبل.