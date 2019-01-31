شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يفجر قنبلة بشأن برشلونة والان مع التفاصيل

الخليج 365- انفجر النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب فريق باريس سان جيرمان في عدد من الصحافيين الإسبان الذين تجمعوا حوله فور هبوطه في مطار برشلونة صباح اليوم عقب عودته من فرنسا حيث أجرى الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى إصابته ومدة العلاج المطلوبة.

وخضع نيمار للفحوصات الطبية في باريس تحت إشراف الطبيب الجزائري حكيم شلبي، نائب مدير مركز أسبيتار الطبي العالمي في الدوحة، الذي سافر لفحص اللاعب عقب إصابته في مشط القدم قبل أيام.

النجم البرازيلي بات خارج حسابات المدير الفني لبي إس جي، توماس توخيل، بعدما أعلن أمس الأربعاء، أن إصابته تحتاج للعلاج لمدة 10 أسابيع كاملة.

وفور وصوله لمطار برشلونة، تحرك نيمار بمساعدة عكازين، إذ لم يكن قادرا على المشي على قدمه اليمنى المصابة، وعندما تجمع الصحفيون حوله، وسألوه عن حقيقة اتصاله بمسؤولي برشلونة من أجل العودة للفريق في الصيف المقبل، بدا غاضبا للغاية، وانفجر في وجوههم محذرا: لا تزعجونني.

وتأكد نيمار من خلال الدكتور حكيم شلبي أنه لا يحتاج لإجراء جراحة من أجل التعافي، بينما يستعد خلال الأيام المقبلة لاستكمال فترة العلاج في البرازيل، تحت إشراف طبيب المنتخب البرازيلي، رودريجو لاسمار، وفقا لما أكدته صحيفة ميرور.

وسيضطر باريس سان جيرمان للتكيف مع غياب نيمار، واستكمال مشوار الدوري، ودوري أبطال أوروبا الذي يستعد فيه لمواجهة صعبة أمام مانشستر يونايتد في دور ال16 مرتين في 12 فبراير، و6 مارس، بدون نجمه البرازيلي.