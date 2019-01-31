شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يحسم صفقة برازيلية والان مع التفاصيل

الخليج 365- بات نادي برشلونة الإسباني قريبا من التعاقد مع الظهير الأيمن إيمرسون أباريسيدو من نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن برشلونة توصل لاتفاق مع ريال بيتيس قبل التعاقد مع اللاعب، لأن رغبة برشلونة الأولي هي التعاقد مع اللاعب ثم إعارته لنادي ريال بيتيس حتي نهاية الموسم.

واضافت الصحيفة، أن برشلونة وبيتيس سيدفع كل منهما 6 ملايين يورو في نهاية الموسم الحالي لتنفيذ بند خيار الشراء الإجباري في عقد اللاعب.

وتابعت الصحيفة، أن اللاعب سينضم لفريق ريال بيتيس يوم 13 أو 14 فبراير القادم بسبب مشاركته مع المنتخب البرازيلي للشباب في بطولة كوبا أمريكا.