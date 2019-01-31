شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطلب تأمين البعثة فى نيروبى وينهى أزمة تأشيرة «النقاز» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يؤدى الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، فى الرابعة عصر اليوم الجمعة بتوقيت نيروبى، الثالثة بتوقيت القاهرة، مرانه الأول فى العاصمة الكينية نيروبى، على أرض ملعب «أوتيليه»، على أن يتدرب على أرض ملعب «مركز موى الدولى» غداً السبت الذى سيستضيف مباراة الفريق أمام نظيره جورماهيا الكينى، فى مستهل مشوار الأبيض بدور المجموعات ببطولة كأس الاتحاد الأفريقى الكونفيدرالية والمقررة الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يكتفى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، بمران خفيف فى أول تدريبات الفريق فى نيروبى، خصوصا أنه يخشى من تعرض لاعبيه للإصابات، واصطحب جروس قائمة ضمت محمود جنش وعماد السيد وعمر صلاح وحازم إمام ومحمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد السلام وبهاء مجدى وعبد الله جمعة وطارق حامد ومحمود عبد العزيز و«زيزو» وفرجانى ساسى ومحمد حسن ومحمد إبراهيم و«كهربا» وحمدى النقاز وأوباما وإبراهيم حسن ومحمد عنتر وعمر السعيد وحميد أحداد وخالد بوطيب. ووصلت بعثة الأبيض إلى مطار نيروبى مساء أمس الخميس.

وكان فى استقبالها أعضاء السفارة المصرية فى نيروبى، وهانى زادة، عضو مجلس الإدارة ورئيس البعثة، وأيمن حافظ، المنسق العام، اللذان سبقا البعثة لإنهاء كافة الإجراءات فى نيروبى، بداية من فندق الإقامة وملاعب التدريب ووسائل التنقل، حيث تم تخصيص أتوبيس كبير للفريق وآخر للبعثة الإعلامية المرافقة، وسيارتين لأحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس النادى، والمرافق للبعثة، وإسماعيل يوسف، عضو المجلس، فيما اعتذر أمير مرتضى منصور، المشرف على الكرة، عن عدم السفر لإنهاء بعض الملفات الهامة فى القاهرة، وأنهى هانى زادة، رئيس البعثة، كافة الإجراءات الخاصة بالبعثة، بالتنسيق مع السفارة، وطلب زادة من الجهات الأمنية والسفارة تكثيف التأمين الخاص بالبعثة وتعيين طاقم حراسة وسيارات تأمين مرافقة للبعثة طوال فترة تواجدها فى نيروبى، لتفادى تعرض البعثة لأى مكروه، ونجح زادة وحافظ فى الحجز بفندق «ليكو» لإقامة الفريق به، والذى يبعد عن المطار حوالى 15 كيلو فقط. يأتى هذا فيما كشف زادة عن توصل لاتفاق نهائى مع مسؤولى كينيا والسفارة المصرية لمنح حمدى النقاز تأشيرة دخول كينيا فور الوصول إلى مطار نيروبى، خصوصا أن جواز سفر النقاز لم يتبق على مدة نهايته سوى 6 شهور فقط، كما سيحصل إسماعيل يوسف، عضو المجلس، على تأشيرته فى المطار بعد انضمامه للبعثة، بالإضافة للبعثة الإعلامية المرافقة التى ستتسلم تأشيرتها فى المطار أيضا.

من جانبه، أكد إسماعيل يوسف، عضو مجلس الإدارة والمرافق للبعثة، أن الفريق سينتظم فى معسكر مغلق يشبه معسكرات الجيش لضمان وصول اللاعبين لأعلى معدلات التركيز من أجل الفوز وحصد أول ثلاث نقاط فى بداية دورى المجموعات لاكتساب ثقة ضربة البداية، فيما عقد كريستيان جروس جلسة فنية وتحفيزية مع اللاعبين على هامش مران الأمس فى القاهرة، حثهم خلالها على غلق صفحة الدورى والتركيز فى اللقاء القادم فى أول مشوار الزمالك بدور المجموعات بالكونفيدرالية الأفريقية، أمام جورماهيا الكينى، وضرورة أن تكون البداية قوية بالفوز. يأتى هذا فيما حذرت السفارة المصرية أعضاء البعثة من الحمى الصفرا المنتشرة فى كينيا وطالبت بضرورة تطعيم جميع أعضاء البعثة. فى شأن آخر، كشف أمير مرتضى منصور ، المشرف العام على فريق الكرة، موافقة السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق، على إعارة أحمد فتوح الظهير الايسر للفريق إلى نادى سموحة لمدة موسم ونصف.