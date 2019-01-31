شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قائمة الزمالك لمواجهة جورماهيا الكينى في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب أعلن السويسرى كريستيان جروس ، المدير الفنى لفريق الزمالك ، قائمة الفريق التى سوف تسافر ، مساء اليوم الخميس ، الى نيروبي ، لمواجهة جورماهيا الكينى ، الاحد المقبل ، في افتتاح مشوار الفريق في دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية . وضمت قائمة الزمالك التى أعلنها كريستيان جروس كلا من : في حراسة المرمى : محمود عبد الرحيم جنش- عماد السيد – عمر صلاح في خط الدفاع : محمود علاء – محمود الونش – محمد عبد الغني – بهاء مجدي – عبد الله جمعه – حازم امام – حمدي النقاز في خط الوسط : طارق حامد – فرجانى ساسي – محمد حسن – محمود عبد العزيز – محمود عبد المنعم كهربا – ابراهيم حسن – يوسف اوباما – محمد عنتر في خط الهجوم : عمر السعيد – خالد بو طيب – حميد احداد

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