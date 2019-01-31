شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يوجه رسالة قوية إلى أحمد شوبير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وجه تركي آل الشيخ، مالك نادي بيراميدز، رسالة قوية إلى أحمد شوبير، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التصريحات التي أدلى بها صباح اليوم الخميس.

وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الأخ أحمد شوبير.. تصريحاتك اليوم بصفتك نائب رئيس الاتحاد أو بصفتك مذيع رياضي أو بصفتك لاعب سابق في النادي الأهلي ووالد لاعب حالي في النادي الأهلي.. عشان يعرف نادي بيراميدز من تحت التكييف يرد؟ ولما نبقى نلعب في الدوري في حديقة بيتك يبقى ساعتها قل لنا نلعب أو منلعبش! إحنا نلعب في دوري بلد محترم».

وكان شوبير قد تحدث في برنامجه الإذاعي عن تأجيل بعض مباريات بطولة الدوري، قائلًا: «مش كل واحد قاعد في التكييف، يقوم ضاربلك بيانين».