شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث باسم بيراميدز يكشف استراتيجية الفريق الليلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يحل في الحادية عشرة مساء اليوم، الخميس، أحمد عفيفي، المتحدث الرسمي لنادي «بيراميدز»، ضيفا على الإعلامي سيف زاهر، بقناة «أون سبورتس»، في أول ظهور له بعد توليه المسؤولية.

ويتحدث «عفيفي» عن استراتيجية نادي «بيراميدز»، وتقييمه للتجربة حتى الآن، وكشف كل ما أثير حول النادي خلال الفترة الماضية، وتوضيح بعض الرؤى للجماهير الرياضية بشكل عام، وعشاق كرة القدم بشكل خاص.

يذكر أن أحمد عفيفي عمل كمقدم للبرامج الرياضية في عدد من القنوات، ولديه خبرات في مجال التحليل الرياضي، والتعامل الإعلامي مع كافة المؤسسات.

من ناحية أخرى، يواصل فريق بيراميدز تدريباته استعدادا لمواجهة الداخلية، المقررة الإثنين المقبل، ضمن الجولة الحادية والعشرين لبطولة الدورى الممتاز، وركز أحمد حسن، القائم بمهام المدير الفني مؤقتا، على زيادة الجرعات التدريبية والخططية، وأخفى حسن ملامح التشكيل خلال التدريبات لزيادة السباق والمنافسة بين اللاعبين للدخول فى التشكيلة الأساسية، كما ركز على علاج الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون لتجنب تكرارها.