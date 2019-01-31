فالنسيا يرفض الرحيل من مانشستر يوناتيد

رفض الإكوادوري أنطونيو فالنسيا، قائد مانشستر يونايتد الإنجليزي، الرحيل عن الفريق، خلال اليوم الأخير من سوق الانتقالات الشتوية، التي تنتهي مساء اليوم الخميس.

وقالت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، إن فالنسيا رفض الانتقال إلى الأندية المهتمة بضمه هذا الشتاء، حيث يُفضل البقاء في صفوف الشياطين الحمر.

وكان ناديا نيوكاسل وفولهام أبديا اهتمامهما بضم الظهير الأيمن الإكوادوري، صاحب الخبرة الكبيرة في الدوري الإنجليزي.

وينتهي عقد فالنسيا صاحب الـ33 عامًا بنهاية الموسم الحالي، وكان مانشستر يونايتد يسعى للتخلص منه هذا الشهر لعدم رحيله مجانًا الصيف المقبل.

وانضم فالنسيا إلى مانشستر يونايتد، منذ 10 سنوات، قادمًا من ويجان الإنجليزي، مقابل 16 مليون إسترليني، ولعب للفريق 338 مباراة.

ويُفضّل المدرب الحالي للفريق، أولي جونار سولسكاير، الاعتماد على كل من آشلي يونج وديوجو دالوت في مركز الظهير الأيمن، حيث شارك فالنسيا في 8 مباريات فقط هذا الموسم.

وكان آخر ظهور لفالنسيا مع الشياطين الحمر، يوم 2 يناير/كانون ثان الجاري، في المباراة التي فاز فيها الفريق على نيوكاسل 2-0، لكن تم استبعاده من القائمة في آخر 5 مباريات.