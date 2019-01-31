رسميًا.. بيراميدز يشكو الكاف ضد اتحاد الكرة المصري

نشر تركي آل الشيخ مالك النادي عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" خطابًا أرسله النادي اليوم الخميس إلى الاتحاد الأفريقي للتأكيد على عدم وجود تكافؤ فرص في الدوري المصري بسبب عدم تنظيم مواعيد مباريات المسابقة.

وقدّم نادي بيراميدز، شكوى رسمية ضد الاتحاد المصري لكرة القدم، لدى الاتحاد الأفريقي "كاف" للمطالبة بالتدخل لإنقاذ البطولات المحلية في مصر سواء الدوري أو الكأس.

وأكد نادي بيراميدز في خطابه أن الأهلي والزمالك منافسي الفريق على لقب الدوري لم يتقابلا في الدور الأول للدوري حتى الآن، رغم أن الدور الثاني بدأ، موضحًا أن مواعيد بطولة كأس مصر غير واضحة على الإطلاق.

ويحتل فريق بيراميدز المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 39 نقطة خلف الزمالك المتصدر بـ45 نقطة.



